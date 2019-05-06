Футболист «Локомотива» Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.

По словам представителя пресс-службы клуба, которые передаёт ТАСС, 34-летний форвард не сможет помочь команде из-за травмы задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне Фарфан сыграл в 26 матчах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач.

«Локомотиву» осталось провести три матча в РПЛ — с «Рубином», «Уралом» и «Уфой», а также как минимум один матч в Кубке России — ответную игру 1/2 финала с «Ростовом».

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Арсенал» сильно помог «Зениту» с победой в чемпионате России.