Ближайшие четыре матча плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
«Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — также говорится в сообщении.
6 мая будут сыграны матчи ЦСКА — «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» — «Зенит», 7 мая встретятся «Химки» и «Астана», а 8 мая — «Калев» и УНИКС.
5 мая в Шереметьеве совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. СК подтвердил гибель 41 человека.
Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве.