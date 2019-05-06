Ближайшие четыре матча плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Матчи 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, запланированные на 6, 7 и 8 мая, начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — также говорится в сообщении.

6 мая будут сыграны матчи ЦСКА — «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» — «Зенит», 7 мая встретятся «Химки» и «Астана», а 8 мая — «Калев» и УНИКС.

5 мая в Шереметьеве совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. СК подтвердил гибель 41 человека.

Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве.