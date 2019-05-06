Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в мировом рейтинге теннисистов ATP

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 6 мая.
Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в мировом рейтинге теннисистов ATP
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидерство сохранил серб Новак Джокович. Вторым остался испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место, опередив немца Александра Зверева, ставшего четвёртым. Топ-5 замыкает австриец Доминик Тим.

Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, сохранивший 13-е место. Даниил Медведев остался 14-м.

Андрей Рублёв поднялся с 89-го на 86-е место.

Ранее сообщалось, что Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить