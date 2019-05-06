Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в мировом рейтинге теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 6 мая.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидерство сохранил серб Новак Джокович. Вторым остался испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место, опередив немца Александра Зверева, ставшего четвёртым. Топ-5 замыкает австриец Доминик Тим.

Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, сохранивший 13-е место. Даниил Медведев остался 14-м.

Андрей Рублёв поднялся с 89-го на 86-е место.

Ранее сообщалось, что Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира.