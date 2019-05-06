Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира

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Серб Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведённых на высшей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира
  • ©Nicolas Marie
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В общем за карьеру Джокович удерживает звание первой ракетки мира на протяжении 250 недель. Лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер — 310 недель. Далее следуют американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и ещё один представитель США —Джимми Коннорс (268).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы.

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