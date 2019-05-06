Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира

Серб Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведённых на высшей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

©Nicolas Marie

globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба ATP. В общем за карьеру Джокович удерживает звание первой ракетки мира на протяжении 250 недель. Лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер — 310 недель. Далее следуют американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и ещё один представитель США —Джимми Коннорс (268). Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы.