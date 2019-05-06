Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге первой ракетки мира
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- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба ATP.
В общем за карьеру Джокович удерживает звание первой ракетки мира на протяжении 250 недель. Лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер — 310 недель. Далее следуют американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и ещё один представитель США —Джимми Коннорс (268).
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы.