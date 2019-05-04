Теннисист Рублёв пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы
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«К сожалению, из-за травмы правого запястья я беру паузу до начала травяных турниров», — написал Рублёв в своём Twitter.
Последний на данный момент матч Рублёв провёл в рамках квалификации турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Мюнхене, где уступил бразильцу Тьяго Монтейро.
Первым травяным турниром в рамках мирового тура ATP 2019 года станут соревнования в голландском Хертогенбосе, которые пройдут с 10 по 16 июня.
Ранее стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте турнира ATP в Мадриде.