Стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте турнира ATP в Мадриде

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки основной сетки турнира серии Masters 1000 в Мадриде.
Стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте турнира ATP в Мадриде
  • Reuters

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером, в первом круге соревнований сыграет с испанцем Хауме Мунаро, попавшим в основную сетку по уайлд-кард.

Даниил Медведев, получивший 12-й номер при посеве, встретится с аргентинцем Гидо Пельей.

Турнир в Мадриде стартует 5 мая, а завершится через неделю — 12 мая.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова проиграла в первом раунде квалификации турнира WTA в Мадриде.

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