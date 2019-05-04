Стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте турнира ATP в Мадриде

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки основной сетки турнира серии Masters 1000 в Мадриде.

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером, в первом круге соревнований сыграет с испанцем Хауме Мунаро, попавшим в основную сетку по уайлд-кард.

Даниил Медведев, получивший 12-й номер при посеве, встретится с аргентинцем Гидо Пельей.

Турнир в Мадриде стартует 5 мая, а завершится через неделю — 12 мая.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова проиграла в первом раунде квалификации турнира WTA в Мадриде.