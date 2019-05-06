В Москве началось очередное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы возобновились слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Начало заседания было отложено из-за опоздания одного из адвокатов. Защитница Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко прибыла в суд с опозданием.

Ожидается, что в ходе судебного заседания стороны защиты и обвинения представят судье Елене Абрамовой последние доводы и доказательства, после чего перейдут к процедуре прений.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.