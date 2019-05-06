Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед началом заседания Пресненского суда Москвы рассказал, как ему удалось узнать о завоевании командой титула чемпиона России по футболу.

«Кто-то из сторонних сказал. Матч не смотрел, потому что не показывали. Жду ли медаль? Да, не в ней же дело. Главное, что победили», — заявил футболист во время протокольной съёмки перед началом заседания.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита».