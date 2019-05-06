Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает корреспондент RT c места событий, представители прессы воспользовались моментом, когда подсудимых заводили в зал, где пройдёт заседание, чтобы поздравить футболиста.
В ответ на поздравления Кокорин с улыбкой сказал: «Спасибо».
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее сообщалось, что «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков.