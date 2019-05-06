Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

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Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT c места событий, представители прессы воспользовались моментом, когда подсудимых заводили в зал, где пройдёт заседание, чтобы поздравить футболиста.

В ответ на поздравления Кокорин с улыбкой сказал: «Спасибо».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков.

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