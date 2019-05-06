Матч плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» начнётся с минуты молчания

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Второй матч серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Нижним Новгородом» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.
Матч плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» начнётся с минуты молчания
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

5 мая в Шереметьеве совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. СК подтвердил гибель 41 человека.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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