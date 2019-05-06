Матч плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» начнётся с минуты молчания
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
«ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.
5 мая в Шереметьеве совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. СК подтвердил гибель 41 человека.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.