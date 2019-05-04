ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в первом матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 87:50 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА наибольшую результативность показал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. 12 очков в активе Ивана Ухова. Ещё 11 очков команде принёс Джоэл Боломбой.

Лучшим в составе «Нижнего Новогорода» стал Сергей Торопов, записавший в свой актив 11 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт 6 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что УНИКС победил «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ.