Нуждов рассказал, будет ли СБР выплачивать IBU призовые биатлонистки Глазыриной

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов ответил на вопрос, планирует ли организация выплачивать Международному союзу биатлонистов (IBU) призовые Екатерины Глазыриной за гонки, результат которых был аннулирован из-за дисквалификации за допинг.
Нуждов рассказал, будет ли СБР выплачивать IBU призовые биатлонистки Глазыриной
  • РИА Новости

«Призовые спортсменов не имеют к СБР никакого отношения, они даже не заходят на наши счета — идут напрямую спортсменам. А мы получаем деньги от IBU за место команды по итогам сезона. Мы не собираемся возвращать призовые Глазыриной из этих денег. Здесь не её фамилия важна, просто это наша принципиальная позиция. Если платить €31 тыс. — значит, отбирать деньги у моих любимых регионов. Я лучше куплю туда винтовки, установки», — приводит слова Нуждова Sports.ru.

Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 31-летней спортсменки истёк 9 февраля. Она не сможет участвовать в международных соревнованиях, пока не выплатит IBU € 31 тыс. призовых за гонки, результат которых был аннулирован из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв высказался о непопадании биатлонисток Глазыриной и Старых в состав сборной России.

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