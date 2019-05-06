«Денвер» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Портлендом»

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«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Портлендом»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счётом 116:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 34 очка. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов записал в свой актив Пол Миллсэп.

В составе «Портленда» 29 очков набрал Си Джей Макколум, Дэмьен Лиллард заработал 28 баллов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Денвере 8 мая.

Ранее сообщалось, что «Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией».

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