«Денвер» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Портлендом»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счётом 116:112 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 34 очка. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов записал в свой актив Пол Миллсэп.
В составе «Портленда» 29 очков набрал Си Джей Макколум, Дэмьен Лиллард заработал 28 баллов.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Денвере 8 мая.
Ранее сообщалось, что «Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией».