«Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»

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В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» на выезде обыграли «Филадельфия Сиксерс» со счётом 101:96.
«Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»
  • Reuters

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, собравший коллекцию из 39 очков, 14 подборов и пяти результативных передач. У проигравших дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов оформил атакующий защитник Джимми Батлер.

Этот успех позволил канадскому коллективу сравнять счёт в серии до четырёх побед одной из команд — 2:2. Пятый поединок противостояния состоится ранним утром 8 мая по московскому времени на площадке «Рэпторс».

Ранее сообщалось, что между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс», победитель которого определился в четвёртом овертайме, стал самым продолжительным в истории плей-офф НБА с 1953 года.

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