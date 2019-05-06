«Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» на выезде обыграли «Филадельфия Сиксерс» со счётом 101:96.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, собравший коллекцию из 39 очков, 14 подборов и пяти результативных передач. У проигравших дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов оформил атакующий защитник Джимми Батлер.

Этот успех позволил канадскому коллективу сравнять счёт в серии до четырёх побед одной из команд — 2:2. Пятый поединок противостояния состоится ранним утром 8 мая по московскому времени на площадке «Рэпторс».

Ранее сообщалось, что между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс», победитель которого определился в четвёртом овертайме, стал самым продолжительным в истории плей-офф НБА с 1953 года.