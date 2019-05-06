Итальянский клуб «Виртус» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Итальянский клуб «Виртус» из Болоньи выиграл баскетбольную Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.
Итальянский клуб «Виртус» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов
  • @BasketballCL
  • Twitter

В решающем матче «Финала четырёх» турнира, который проходил в бельгийском Антверпене, «Виртус» обыграл испанский «Тенерифе» со счётом 73:61.

Бронзовыми призёрами турнира стали баскетболисты «Антверпен Джайентс», в матче за третье место одержавшие победу над немецким «Бамбергом» со счётом 72:58.

Завершившийся розыгрыш Лиги чемпионов стал третьим в истории турнира, который проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). В нём принимали участие два российских клуба — саратовский «Автодор» не сумел преодолеть раунд квалификации, а «Нижний Новгород» дошёл до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступил «Антверпену».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Этторе Мессина может возглавить клуб НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить