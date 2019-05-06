Итальянский клуб «Виртус» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов

Итальянский клуб «Виртус» из Болоньи выиграл баскетбольную Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

В решающем матче «Финала четырёх» турнира, который проходил в бельгийском Антверпене, «Виртус» обыграл испанский «Тенерифе» со счётом 73:61.

Бронзовыми призёрами турнира стали баскетболисты «Антверпен Джайентс», в матче за третье место одержавшие победу над немецким «Бамбергом» со счётом 72:58.

Завершившийся розыгрыш Лиги чемпионов стал третьим в истории турнира, который проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). В нём принимали участие два российских клуба — саратовский «Автодор» не сумел преодолеть раунд квалификации, а «Нижний Новгород» дошёл до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступил «Антверпену».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Этторе Мессина может возглавить клуб НБА.