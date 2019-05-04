СМИ: Экс-тренер ЦСКА Мессина может возглавить клуб НБА
- © Michele Longo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По информации журналиста The New York Times Марка Стейна, «Кливленд» проведёт собеседование с экс-тренером ЦСКА Этторе Мессиной, который в настоящее время является помощником Грегга Поповича в «Сан-Антонио Спёрз».
В прошлом сезоне «Кавальерс» одержал 19 побед в 82 матчах, заняв предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Мессина может стать вторым европейским тренером в истории НБА. В прошлом сезоне серб Игор Кокошков руководил «Финикс Санз».
Ранее сообщалось, что баскетболисты «Портленда» обыграли «Денвер» в матче с четырьмя овертаймами.