Баскетболисты «Портленда» обыграли «Денвер» в матче с четырьмя овертаймами

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В рамках серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Денвер Наггетс», сумев одержать победу только в четвёртом овертайме.
Баскетболисты «Портленда» обыграли «Денвер» в матче с четырьмя овертаймами
  • Reuters
  • © Jaime Valdez-USA TODAY Sports

Итоговый счёт встречи, проходившей в Портленде, 140:137 (4ОТ).

Самым результативным игроком хозяев стал Си Джей Макколум, набравший 41 очко.

В составе «Денвера» сербский центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл. На его счету 33 очка, 18 подборов и 14 передач. Однако именно серб допустил ключевой промах с линии штрафных в четвёртом овертайме, который помог «Портленду» выиграть матч.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Трэйл Блэйзерс». Следующий матч между этими коллективами пройдёт в ночь на 6 мая.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Бостон» на выезде и вышел вперёд в серии плей-офф НБА.

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