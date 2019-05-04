«Милуоки» победил «Бостон» на выезде и вышел вперёд в серии плей-офф НБА

В рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» обыграл «Бостон Селтикс».

Матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 116:123.

В составе «Милуоки» дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо. В активе греческого форварда 32 очка и 13 подборов.

В составе «Бостона» 29 баллов набрал Кайри Ирвинг.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Милуоки». Следующий матч между этими соперниками состоится 6 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Ухов рассказал о мечте попасть в НБА.