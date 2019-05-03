Защитник сборной России Ухов рассказал о мечте попасть в НБА

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов в беседе с газетой «Известия» рассказал о мечте попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Защитник сборной России Ухов рассказал о мечте попасть в НБА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это мечта с самого детства, когда играл на приставке за свою любимую команду. Безусловно, мне бы хотелось посмотреть, как это выглядит изнутри. Всё-таки это лучшая лига, где собраны самые выдающиеся игроки со всего мира», — заявил он.

По его словам, если спортсмен находится в НБА, это значит, что он достиг высочайшего уровня.

Ранее Ухов прокомментировал выход своей команды в «Финал четырёх» Евролиги, где соперником армейцев станет мадридский «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить