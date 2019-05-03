Защитник сборной России Ухов рассказал о мечте попасть в НБА

Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов в беседе с газетой «Известия» рассказал о мечте попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Это мечта с самого детства, когда играл на приставке за свою любимую команду. Безусловно, мне бы хотелось посмотреть, как это выглядит изнутри. Всё-таки это лучшая лига, где собраны самые выдающиеся игроки со всего мира», — заявил он.

По его словам, если спортсмен находится в НБА, это значит, что он достиг высочайшего уровня.

Ранее Ухов прокомментировал выход своей команды в «Финал четырёх» Евролиги, где соперником армейцев станет мадридский «Реал».