Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Иван Ухов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги, где соперником армейцев станет мадридский «Реал».
Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги
  • РИА Новости

«Реал» в очередной раз доказал свою силу, пройдя «Панатинаикос» в трёх матчах без нескольких ключевых игроков», — заявил он.

По его словам, у мадридской команды много индивидуально сильных исполнителей, игру которых нужно внимательно разобрать, чтобы быть готовыми к любому сценарию.

Как отметил Ухов, ЦСКА намерен быть собранным и верить в победу до самого конца.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком (MVP) четвёртых матчей четвертьфиналов Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить