Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги
- РИА Новости
«Реал» в очередной раз доказал свою силу, пройдя «Панатинаикос» в трёх матчах без нескольких ключевых игроков», — заявил он.
По его словам, у мадридской команды много индивидуально сильных исполнителей, игру которых нужно внимательно разобрать, чтобы быть готовыми к любому сценарию.
Как отметил Ухов, ЦСКА намерен быть собранным и верить в победу до самого конца.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком (MVP) четвёртых матчей четвертьфиналов Евролиги.