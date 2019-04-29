Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги

Защитник ЦСКА Иван Ухов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» Евролиги, где соперником армейцев станет мадридский «Реал».

«Реал» в очередной раз доказал свою силу, пройдя «Панатинаикос» в трёх матчах без нескольких ключевых игроков», — заявил он.

По его словам, у мадридской команды много индивидуально сильных исполнителей, игру которых нужно внимательно разобрать, чтобы быть готовыми к любому сценарию.

Как отметил Ухов, ЦСКА намерен быть собранным и верить в победу до самого конца.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком (MVP) четвёртых матчей четвертьфиналов Евролиги.