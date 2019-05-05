Орлов о победе над Чехией: стараемся найти свою игру перед ЧМ

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Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Орлов о победе над Чехией: стараемся найти свою игру перед ЧМ
  • Reuters

«Вся команда провела хороший матч, стараемся находить свою игру перед чемпионатом мира. Сегодня было меньше потерь, потому что в прошлой игре их было много, из-за этого игра не получалась. Побеждать всегда приятнее, настроение улучшилось, команда сейчас улыбается, теперь мы немного расслабимся. Надо чуть-чуть отдохнуть, восстановиться и настраиваться на серьёзный турнир», — приводит слова Орлова Sport24.

Он отметил, что его гол после передачи одноклубника Евгения Кузнецова был импровизацией, а не отработанной комбинацией.

«Кузя — мастер подкидок и пасов. Отдал шикарный пас, и я забил. Мне оставалось только попасть в ворота», — добавил защитник.

Сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1. Орлов записал в свой актив одну шайбу.

Ранее Кузнецов заявил, что сборной России удалось выполнить задачу тренеров в матче с Чехией.

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