Кузнецов заявил, что сборной России удалось выполнить задачу тренеров в матче с Чехией

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

«Получилось почти всё? Да нет, не всё. У нас был важный матч. Две первые игры у сборной России получились неудачными. Особенно с финнами. Ожидали многого, но не вышло. Сегодня большую часть игры делали то, что нам говорили тренеры. Мы выполнили задачу на матч. И это самое главное», — приводит слова Кузнецова Sport24.

Сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1. Кузнецов записал в свой актив две шайбы и одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла третье место на Чешских хоккейных играх.