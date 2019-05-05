«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»

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«Монако» потерпел поражение от «Сент-Этьена» в матче 35-го тура французской Лиги 1.
«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Сент-Этьену» принесли голы Реми Кабелла и Арно Нордена. Автогол в пассиве Фоде Балло-Туре.

За «Монако» забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Российский хавбек Александр Головин отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

«Монако» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 62 очками — третий.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» в 35-м туре Лиги 1.

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