«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Сент-Этьену» принесли голы Реми Кабелла и Арно Нордена. Автогол в пассиве Фоде Балло-Туре.
За «Монако» забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Российский хавбек Александр Головин отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.
«Монако» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 62 очками — третий.
Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» в 35-м туре Лиги 1.