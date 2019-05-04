ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» в 35-м туре Лиги 1

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ПСЖ на своём поле сыграл вничью с «Ниццей» в матче 35-го тура французской футбольной Лиги 1.
ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» в 35-м туре Лиги 1
  • Reuters

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Игнатиуса Кнепа. На 60-й минуте ПСЖ ответил точным забитым мячом Неймара с пенальти.

В компенсированное время хозяева могли вырвать победу, но Эдинсон Кавани не реализовал 11-метровый удар.

Напомним, что парижане уже досрочно стали чемпионами Франции. На данный момент в их активе 85 очков. «Ницца» находится на седьмом месте с 52 баллами.

Ранее сообщалось, что президент «Ренна» прогулялся по центру города с Кубком Франции по футболу.

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