Гончаренко об ошибке Набабкина: это не поддаётся никакому анализу

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о голевой ошибке, допущенной защитником Кириллом Набабкиным в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

«Почему после игры я эмоционально говорил с Набабкиным? Первый гол — простая ошибка Кирилла. Не имеет права опытный защитник так ошибаться, это не поддаётся никакому анализу», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Динамо» забило свой первый мяч на 35-й минуте. Мигел Кардозу откликнулся на вынос со своей половины поля, пробил мяч головой мимо Набабкина и реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым. В итоге встреча завершилась вничью — 2:2.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что ничья не устроила ни «Динамо», ни ЦСКА.