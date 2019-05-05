Гончаренко об ошибке Набабкина: это не поддаётся никакому анализу
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- РИА Новости
«Почему после игры я эмоционально говорил с Набабкиным? Первый гол — простая ошибка Кирилла. Не имеет права опытный защитник так ошибаться, это не поддаётся никакому анализу», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
«Динамо» забило свой первый мяч на 35-й минуте. Мигел Кардозу откликнулся на вынос со своей половины поля, пробил мяч головой мимо Набабкина и реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым. В итоге встреча завершилась вничью — 2:2.
Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что ничья не устроила ни «Динамо», ни ЦСКА.