Хохлов заявил, что ничья не устроила ни «Динамо», ни ЦСКА
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- РИА Новости
«Живая игра, приятная для зрителей. Но результат не устроил ни одну из команд», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
Он также объяснил, почему ЦСКА удалось создать много опасных моментов у ворот «Динамо» со стандартов.
«Это индивидуальные ошибки наших игроков. В этом компоненте нас переиграли. У ЦСКА стандарты были успешными, а у нас нет», — добавил специалист.
ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью — 2:2. За три тура до завершения сезона динамовцы с 30 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Виктор Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо».