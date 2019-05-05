Хохлов заявил, что ничья не устроила ни «Динамо», ни ЦСКА

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный исход матча со столичным ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов заявил, что ничья не устроила ни «Динамо», ни ЦСКА
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Живая игра, приятная для зрителей. Но результат не устроил ни одну из команд», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Он также объяснил, почему ЦСКА удалось создать много опасных моментов у ворот «Динамо» со стандартов.

«Это индивидуальные ошибки наших игроков. В этом компоненте нас переиграли. У ЦСКА стандарты были успешными, а у нас нет», — добавил специалист.

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью — 2:2. За три тура до завершения сезона динамовцы с 30 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Виктор Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо».

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