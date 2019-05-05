Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча со столичным «Динамо» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. Статистика наших пропущенных мячей достаточно критична. Допускаем простые ошибки. Пропускаем быстрые атаки. Надо думать, как это исправить. По числу моментов мы были ближе к победе, но не хватило хладнокровия. Нерационально мы действуем», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он отметил, что если бы ЦСКА проиграл, создав столь большое количество голевых моментов, это было бы тяжело принять.

«Почему много пропускаем? Баланса не хватает. Когда ситуация подсказывает идти вперёд, мы отдаём назад. Нет оптимального сочетания в защите, чтобы предотвращать простые атаки соперника», — добавил специалист.

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью — 2:2. За три тура до завершения сезона армейцы с 45 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Ринат Билялетдинов связал проблемы в игре ЦСКА с взрослением футболистов.