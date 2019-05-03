Билялетдинов связал проблемы в игре ЦСКА с взрослением футболистов
- РИА Новости
«К ним стали готовиться персонально, а нужного опыта и мудрости у этих ребят ещё нет. Отсюда проигрыши и нестабильность. Армейцев кидает из состояния эйфории в эмоциональные подвалы. От того, как они проведут последние игры этого чемпионата, будет зависеть то, каким мы увидим ЦСКА в следующем сезоне», — объяснил специалист в интервью RT.
Кроме того, эксперт отметил, что даже пятое место в турнирной таблице станет для армейцев положительным результатом.
«Если они не попадут в Лигу чемпионов и смогут зацепиться лишь за квалификацию Лиги Европы, то будут большими молодцами. В начале сезона, в августе, лично я увидел в ЦСКА команду, которой предстоит бороться за выживание», — заявил Билялетдинов.
После 26 туров РПЛ команда Виктора Гончаренко занимает четвёртое место турнирной таблицы и отстаёт от идущего третьим «Краснодара» на два очка.
Ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил премию «Спортивный подвиг года».