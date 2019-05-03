Билялетдинов связал проблемы в игре ЦСКА с взрослением футболистов

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Экс-наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов отметил, что московский ЦСКА выглядит фаворитом в игре 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо», и объяснил нестабильные результаты армейцев.
Билялетдинов связал проблемы в игре ЦСКА с взрослением футболистов
  • РИА Новости

«К ним стали готовиться персонально, а нужного опыта и мудрости у этих ребят ещё нет. Отсюда проигрыши и нестабильность. Армейцев кидает из состояния эйфории в эмоциональные подвалы. От того, как они проведут последние игры этого чемпионата, будет зависеть то, каким мы увидим ЦСКА в следующем сезоне», — объяснил специалист в интервью RT.

Кроме того, эксперт отметил, что даже пятое место в турнирной таблице станет для армейцев положительным результатом. 

«Если они не попадут в Лигу чемпионов и смогут зацепиться лишь за квалификацию Лиги Европы, то будут большими молодцами. В начале сезона, в августе, лично я увидел в ЦСКА команду, которой предстоит бороться за выживание», — заявил Билялетдинов.

После 26 туров РПЛ команда Виктора Гончаренко занимает четвёртое место турнирной таблицы и отстаёт от идущего третьим «Краснодара» на два очка. 

Ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил премию «Спортивный подвиг года».

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