«Химки» обыграли «Астану» в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над казахстанской «Астаной» в первом матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
«Химки» обыграли «Астану» в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 82:59 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Ещё 10 очков в активе Малкольма Томаса.

В составе «Астаны» 11 очков набрал Джеффри Гроссел. Энтони Клеммонс записал в свой актив 10 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Химок». Вторая игра пройдёт 7 мая в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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