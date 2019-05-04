«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в первом матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 78:69 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Евгений Воронов, набравший 12 очков. Ещё 11 очков в активе Владислава Трушкина. Десять очков набрал Евгений Валиев.

В составе команды «Локомотив-Кубань» 18 очков набрал Дмитрий Кулагин, 16 очков в активе Джахуана Джонсона и 13 очков заработал Мустафа Фалль.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Локомотива-Кубани». Вторая игра пройдёт 6 мая в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.