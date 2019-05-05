Сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19
- Reuters
Это стало известно после поражения сборной Финляндии в матче со Швецией.
В активе сборной России, которой ещё предстоит провести заключительный матч с Чехией, 19 очков. Финская команда набрала такое же количество баллов, но уступает россиянам по личным встречам 1:3.
Таким образом, российская сборная в восьмой раз в истории проведения Еврохоккейтура стала победителем турнира. Больше побед только у финнов — девять.
Ранее стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с Чехией.