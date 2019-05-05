Сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2018/19.

Это стало известно после поражения сборной Финляндии в матче со Швецией.

В активе сборной России, которой ещё предстоит провести заключительный матч с Чехией, 19 очков. Финская команда набрала такое же количество баллов, но уступает россиянам по личным встречам 1:3.

Таким образом, российская сборная в восьмой раз в истории проведения Еврохоккейтура стала победителем турнира. Больше побед только у финнов — девять.

Ранее стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с Чехией.