Сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19

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Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура в сезоне-2018/19.
Сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19
  • Reuters

Это стало известно после поражения сборной Финляндии в матче со Швецией.

В активе сборной России, которой ещё предстоит провести заключительный матч с Чехией, 19 очков. Финская команда набрала такое же количество баллов, но уступает россиянам по личным встречам 1:3.

Таким образом, российская сборная в восьмой раз в истории проведения Еврохоккейтура стала победителем турнира. Больше побед только у финнов — девять.

Ранее стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с Чехией.

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