Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с Чехией

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Чехии в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

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В заявку команды на матч вошли: — голкиперы: Андрей Василевский, Илья Сорокин; — 1-е звено: Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Никита Кучеров; — 2-е звено: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов; — 3-е звено: Динар Хаффизулин, Александр Елесин, Никита Гусев, Артём Анисимов, Евгений Дадонов; — 4-е звено: Илья Ковальчук, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Сергей Плотников и Артём Блажиевский. Матч Чехия — Россия состоится 5 мая в Броне. Начало — в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что сборная Швеции победила команду Финляндии в матче Еврохоккейтура.