Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с Чехией
- @russiahockey
В заявку команды на матч вошли:
— голкиперы: Андрей Василевский, Илья Сорокин;
— 1-е звено: Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Никита Кучеров;
— 2-е звено: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов;
— 3-е звено: Динар Хаффизулин, Александр Елесин, Никита Гусев, Артём Анисимов, Евгений Дадонов;
— 4-е звено: Илья Ковальчук, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Сергей Плотников и Артём Блажиевский.
Матч Чехия — Россия состоится 5 мая в Броне. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции победила команду Финляндии в матче Еврохоккейтура.