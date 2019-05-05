Сборная Швеции победила команду Финляндии в матче Еврохоккейтура

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Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Финляндии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Сборная Швеции победила команду Финляндии в матче Еврохоккейтура
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу шведской команде принесли шайбы Денниса Расмуссена и Элиаса Линдхольма.

В составе сборной Финляндии отличился Вели-Матти Савинайнен.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии одолела Швецию в матче Еврохоккейтура.

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