Сборная Швеции победила команду Финляндии в матче Еврохоккейтура
Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Финляндии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Победу шведской команде принесли шайбы Денниса Расмуссена и Элиаса Линдхольма.
В составе сборной Финляндии отличился Вели-Матти Савинайнен.
Ранее сообщалось, что сборная Чехии одолела Швецию в матче Еврохоккейтура.
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