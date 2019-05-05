«ВТБ Арена» номинирована на награду лучшему спортивному объекту года в мире

Стадион московского футбольного клуба «Динамо» в Петровском парке вошёл в шорт-лист претендентов на получение награды как лучший спортивный объект 2019 года по версии The Stadium Business Awards.

Помимо московской арены, на награду в данной номинации претендуют: «Файсерв Форум» (Милуоки, США), «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» (Лос-Анджелес, США), «Марвел Стэдиум» (Мельбурн, Австралия), «Стэйт Фарм-Арена» (Атланта, США) и «Этихад Стэдиум» (Манчестер, Великобритания).

Вручение наград состоится 4 июня в Манчестере на «Олд Траффорд».

Реконструкция стадиона, в который теперь, помимо футбольного поля, входит универсальная арена, началась в 2008 году и завершилась в конце 2018 года. Вместимость футбольной арены — 26 тыс. зрителей, а универсальной арены — порядка 14 тыс. человек.

Ранее стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо».