«ВТБ Арена» номинирована на награду лучшему спортивному объекту года в мире

Короткая ссылка
Стадион московского футбольного клуба «Динамо» в Петровском парке вошёл в шорт-лист претендентов на получение награды как лучший спортивный объект 2019 года по версии The Stadium Business Awards.
«ВТБ Арена» номинирована на награду лучшему спортивному объекту года в мире
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Помимо московской арены, на награду в данной номинации претендуют: «Файсерв Форум» (Милуоки, США), «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» (Лос-Анджелес, США), «Марвел Стэдиум» (Мельбурн, Австралия), «Стэйт Фарм-Арена» (Атланта, США) и «Этихад Стэдиум» (Манчестер, Великобритания).

Вручение наград состоится 4 июня в Манчестере на «Олд Траффорд».

Реконструкция стадиона, в который теперь, помимо футбольного поля, входит универсальная арена, началась в 2008 году и завершилась в конце 2018 года. Вместимость футбольной арены — 26 тыс. зрителей, а универсальной арены — порядка 14 тыс. человек.

Ранее стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить