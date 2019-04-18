Стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо»

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, когда будет готов газон на домашнем стадионе команды — «ВТБ Арене».

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем его полную готовность к 20 числам мая», — приводит слова Лунтовского пресс-служба футбольного клуба «Динамо».

Реконструкция арены началась в 2008 году. Изначально «Динамо» должно было провести первую игру на стадионе 10 марта, но газон на арене был признан непригодным для матчей.

Ранее фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба.