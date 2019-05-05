Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес направил письмо Касильясу с призывом завершить карьеру

Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес опубликовал письмо, адресованное коллеге и многолетнему конкуренту за место в основе национальной команды Икеру Касильясу, который перенёс инфаркт 1 мая.

«Дорогой Икер, мой дорогой друг. Мы всегда принимали опасность без страха, относились ко всему с лёгкостью. Но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твоё сердце, которое бьётся ради тех, кто мечтает добиться таких же вершин, как и ты, подаёт сигналы. Как друг и соперник прошлых времён, я призываю тебя и требую вновь стать белым львом, но в этот раз уже у боковой линии», — приводит Marca письмо Вальдеса.

Бывший вратарь «Барселоны» добавил, что наследие Касильяса навсегда вошло в историю футбола.

Ранее тренер «Порту» признался, что продолжал тренировку после инфаркта Касильяса.