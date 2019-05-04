Тренер «Порту» признался, что продолжал тренировку после инфаркта Касильяса

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсао рассказал, что не сразу осознал случившееся с голкипером команды Икером Касильясом.
Тренер «Порту» признался, что продолжал тренировку после инфаркта Касильяса
  • Reuters

«Признаюсь, я вначале не думал, что это что-то серьёзное. Мы тренировались, Икер выполнял упражнения, и мы ещё минут 15—20 продолжали работать. Но когда врач сказал, что случилось 30 минут назад, мы испугались», — цитирует тренера Daily Mail.

1 мая вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс инфаркт на тренировке клуба. Впоследствии испанец был прооперирован в одной из португальских клиник. Ожидается, что Касильяс не сможет продолжить профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что футболисты «Порту» навестили Касильяса в свитерах с его фамилией.

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