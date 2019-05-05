Экс-футболист Ван дер Ваарт выиграл дебютный матч на турнире по дартсу

Бывший футболист мадридского «Реала» Рафаэль Ван дер Ваарт с победы начал карьеру профессионального игрока в дартс.

В первом круге открытого чемпионата Дании Ван дер Ваарт победил Томаса Андерсена со счётом 4:2, сообщает Sky Sports, но уже в следующем матче уступил Могенсу Кристенсену — 0:4.

За свою профессиональную карьеру футболиста Рафаэль Ван дер Ваарт провёл 109 матчей за сборную Нидерландов, с которой выиграл серебро чемпионата мира — 2010. На клубном уровне голландец выступал за «Аякс», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и другие клубы.

Ранее ван дер Варт и ван Хойдонк рассказали о фаворитах ЛЧ, возрождении сборной Нидерландов и секрете Кумана.