Бывший тренер Кличко сомневается, что боксёр возобновит карьеру

Джонатан Бэнкс, который был наставником экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, выразил сомнения относительно возвращения украинца на ринг.

«Кличко не возобновит карьеру. Перед тем как объявлять об уходе из спорта, он общался со мной, сказал, что оставил на ринге всё, что хотел. У него ушло немало времени, чтобы решиться. Он говорил, что, прежде чем объявлять об уходе из спорта, он должен быть уверен, что не вернётся. Владимир не хочет быть кем-то, кто скажет: «Хорошо, я возвращаюсь», — сказал Бэнкс в интервью YouTube-каналу FightHypе.

Также тренер добавил, что Кличко долгое время ассоциировался с тяжёлым весом, а теперь люди желают его возвращения, так как дивизион потерял лицо.

Ранее казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера.