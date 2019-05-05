Бывший тренер Кличко сомневается, что боксёр возобновит карьеру
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«Кличко не возобновит карьеру. Перед тем как объявлять об уходе из спорта, он общался со мной, сказал, что оставил на ринге всё, что хотел. У него ушло немало времени, чтобы решиться. Он говорил, что, прежде чем объявлять об уходе из спорта, он должен быть уверен, что не вернётся. Владимир не хочет быть кем-то, кто скажет: «Хорошо, я возвращаюсь», — сказал Бэнкс в интервью YouTube-каналу FightHypе.
Также тренер добавил, что Кличко долгое время ассоциировался с тяжёлым весом, а теперь люди желают его возвращения, так как дивизион потерял лицо.
Ранее казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера.