Казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера

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Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин начнёт сотрудничество с экс-тренером Владимира Кличко, американцем Джонатаном Бэнксом.
Казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера
  • globallookpress.com
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com

«Бэнкс — это молодой специалист с опытом работы с профессиональными боксёрами. Я хочу идти вперёд, совершенствоваться и развивать навыки. Джонатан учит меня новым вещам, которые помогут мне стать сильнее, я верю в его методы. Мы активно работаем, и я с оптимизмом смотрю вперёд», — цитирует Головкина журналист Дэн Рафаэль.

Ранее казахстанский боксёр на протяжении девяти лет сотрудничал с тренером Абелем Санчесом. Свой следующий поединок Головкин проведёт 8 июня против Стива Роллса. Бой пройдёт в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ранее экс-тренер Головкина сравнил уход боксёра с потерей родного сына.

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