Казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин начнёт сотрудничество с экс-тренером Владимира Кличко, американцем Джонатаном Бэнксом.

«Бэнкс — это молодой специалист с опытом работы с профессиональными боксёрами. Я хочу идти вперёд, совершенствоваться и развивать навыки. Джонатан учит меня новым вещам, которые помогут мне стать сильнее, я верю в его методы. Мы активно работаем, и я с оптимизмом смотрю вперёд», — цитирует Головкина журналист Дэн Рафаэль.

Ранее казахстанский боксёр на протяжении девяти лет сотрудничал с тренером Абелем Санчесом. Свой следующий поединок Головкин проведёт 8 июня против Стива Роллса. Бой пройдёт в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ранее экс-тренер Головкина сравнил уход боксёра с потерей родного сына.