Экс-тренер Головкина сравнил уход боксёра с потерей родного сына

Бывший наставник казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес эмоционально отреагировал на прекращение сотрудничества со спортсменом, с которым он работал с 2010 года.

«Он зашёл, чтобы забрать с вещи, мы пожали друг другу руки, он ушёл. Я успел пожелать Геннадию удачи. Когда человек достигает определённого уровня развития, у него появляются новые советчики. Я не просто потерял друга, а будто потерял часть жизни, родного сына», — цитирует Абеля Санчеса BoxingNews24.

Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером 25 апреля в Instagram.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Головкина обвинил боксёра в жадности.