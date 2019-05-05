Эксперт рассказал об ошибках тренерского штаба сборной России по хоккею

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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о проблемах сборной России по хоккею, проигравшей два стартовых матча чешского этапа Еврохоккейтура.
Эксперт рассказал об ошибках тренерского штаба сборной России по хоккею
  • Reuters

«На мой взгляд, нынешний тренерский штаб хочет всем понравиться. Принимает наиболее очевидные решения: собирает команду по звёздному принципу, составляет связки, ориентируясь на громкие имена. Думаю, это ошибка. Как следствие — звёзды есть, команды нет», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Также эксперт отметил, что лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров потерялся на больших площадках.

Ранее сообщалось, что Капризов переведён в звено Овечкина перед матчем Еврохоккейтура с Чехией.

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