Официально: Кормье и Миочич проведут повторный поединок на UFC 241

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Даниэль Кормье вновь встретится с бывшим обладателем пояса Стипе Миочичем на турнире UFC 241.

Как сообщает ESPN, официально подтверждён повторный поединок за пояс UFC в тяжёлом весе между действующим обладателем титула Даниэлем Кормье и бывшим чемпионом Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме.

В первом бою между этими спортсменами, который состоялся в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича и завладел титулом, чемпиона. После этого он успел защитить пояс в поединке с Дерриком Льюисом. Миочич после поражения от Кормье не проводил официальных поединков.

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