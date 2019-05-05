Официально: Кормье и Миочич проведут повторный поединок на UFC 241

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Даниэль Кормье вновь встретится с бывшим обладателем пояса Стипе Миочичем на турнире UFC 241.
Официально: Кормье и Миочич проведут повторный поединок на UFC 241
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, официально подтверждён повторный поединок за пояс UFC в тяжёлом весе между действующим обладателем титула Даниэлем Кормье и бывшим чемпионом Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме.

В первом бою между этими спортсменами, который состоялся в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича и завладел титулом, чемпиона. После этого он успел защитить пояс в поединке с Дерриком Льюисом. Миочич после поражения от Кормье не проводил официальных поединков.

Ранее сообщалось, что Серроне вызвал на бой Макгрегора.

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