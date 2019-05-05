Серроне вызвал на бой Макгрегора

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Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Серроне вызвал на бой Макгрегора
  • AFP
  • © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я выиграл три поединка подряд, и мне нужен новый вызов — титульный бой. Я хочу драться за титул, если раньше со мной не встретится Конор Макгрегор. Конор, если ты готов подраться в июле, давай сделаем это?» — сказал Серроне после боя.

Конор Макгрегор не проводил поединков на профессиональном уровне с октября 2018 года, когда проиграл бой за титул чемпиона в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Серроне по очкам победил Яквинту на UFC Fight Night 151.

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