Серроне вызвал на бой Макгрегора
- AFP
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«Я выиграл три поединка подряд, и мне нужен новый вызов — титульный бой. Я хочу драться за титул, если раньше со мной не встретится Конор Макгрегор. Конор, если ты готов подраться в июле, давай сделаем это?» — сказал Серроне после боя.
Конор Макгрегор не проводил поединков на профессиональном уровне с октября 2018 года, когда проиграл бой за титул чемпиона в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее сообщалось, что Серроне по очкам победил Яквинту на UFC Fight Night 151.