Серроне вызвал на бой Макгрегора

Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

«Я выиграл три поединка подряд, и мне нужен новый вызов — титульный бой. Я хочу драться за титул, если раньше со мной не встретится Конор Макгрегор. Конор, если ты готов подраться в июле, давай сделаем это?» — сказал Серроне после боя.

Конор Макгрегор не проводил поединков на профессиональном уровне с октября 2018 года, когда проиграл бой за титул чемпиона в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Серроне по очкам победил Яквинту на UFC Fight Night 151.