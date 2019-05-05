Серроне по очкам победил Яквинту на UFC Fight Night 151

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 151 в канадской Оттаве Дональд Серроне победил бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова американца Эла Яквинту.

Бой продлился регламентированные пять раундов, после чего судьи отдали победу Серроне — 49:45, 49:45, 49:46. Встреча носила статус рейтингового поединка в лёгкой весовой категории.

Результаты остальных боёв основного карда UFC Fight Night 151:

— Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей;

— Каб Суонсон выиграл у Шейна Бугроса раздельным решением судей;

— Брэд Катона победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей;

— Уолт Харрис — Сергей Спивак — победа Харриса техническим нокаутом;

— Эндрю Санчес выиграл у Марка-Андре Барьё единогласным решением судей.

Ранее боец Бибулатов сообщил о ликвидации наилегчайшей весовой категории в UFC.