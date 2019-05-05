Серроне по очкам победил Яквинту на UFC Fight Night 151
- Reuters
- © Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports
Бой продлился регламентированные пять раундов, после чего судьи отдали победу Серроне — 49:45, 49:45, 49:46. Встреча носила статус рейтингового поединка в лёгкой весовой категории.
Результаты остальных боёв основного карда UFC Fight Night 151:
— Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей;
— Каб Суонсон выиграл у Шейна Бугроса раздельным решением судей;
— Брэд Катона победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей;
— Уолт Харрис — Сергей Спивак — победа Харриса техническим нокаутом;
— Эндрю Санчес выиграл у Марка-Андре Барьё единогласным решением судей.
Ранее боец Бибулатов сообщил о ликвидации наилегчайшей весовой категории в UFC.