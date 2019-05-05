Джеррард выразил разочарование шотландским футболом
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«Испытывал разочарование, наблюдая за некоторыми матчами. Стадионы не всегда заполнены, мяч часто находится в воздухе. Если честно, то футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал. Не хочу критиковать, но полупустые трибуны выглядят не слишком хорошо на телеэкранах. Ещё мне не нравятся искусственные поля», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
Бывший капитан «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» в 2018 году. В настоящее время команда идёт на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Салах и Мане вышли на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ.