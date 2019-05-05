Джеррард выразил разочарование шотландским футболом

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Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, в настоящее время работающий главным тренером в «Рейнджерс» из Глазго, выразил разочаровние шотландским футболом.
Джеррард выразил разочарование шотландским футболом
  • Reuters

«Испытывал разочарование, наблюдая за некоторыми матчами. Стадионы не всегда заполнены, мяч часто находится в воздухе. Если честно, то футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал. Не хочу критиковать, но полупустые трибуны выглядят не слишком хорошо на телеэкранах. Ещё мне не нравятся искусственные поля», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

Бывший капитан «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» в 2018 году. В настоящее время команда идёт на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Салах и Мане вышли на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ.

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