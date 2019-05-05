Бетербиев: хочу объединительных боёв
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«Я не слишком доволен своим выступлением в бою с Каладжичем. Возможно, соперник не дал возможности показать все мои таланты. Относительно дальнейших планов могу сказать, что я хочу объединительных боёв. Готов драться с любым из чемпионов», — приводит слова боксёра BoxingScene.
В последнем бою Бетербиев нокаутировал Каладжича в пятом раунде. Чемпионскими поясами в полутяжёлом весе владеют ещё двое россиян, Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол, а также украинец Александр Гвоздик.
Ранее Кремлёв заявил, что Бетербиеву нужны более серьёзные соперники