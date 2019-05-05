Бетербиев: хочу объединительных боёв

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев заявил, что готов к объединительному поединку с любым из чемпионов в своём дивизионе.

«Я не слишком доволен своим выступлением в бою с Каладжичем. Возможно, соперник не дал возможности показать все мои таланты. Относительно дальнейших планов могу сказать, что я хочу объединительных боёв. Готов драться с любым из чемпионов», — приводит слова боксёра BoxingScene.

В последнем бою Бетербиев нокаутировал Каладжича в пятом раунде. Чемпионскими поясами в полутяжёлом весе владеют ещё двое россиян, Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол, а также украинец Александр Гвоздик.

Ранее Кремлёв заявил, что Бетербиеву нужны более серьёзные соперники