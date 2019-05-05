Кремлёв: Бетербиеву нужны более серьёзные соперники

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что чемпиону мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артуру Бетербиеву нужны оппоненты более высокого уровня, чем Радивойе Каладжич.

«Артур — молодец, полностью разбил оппонента, Артур намного сильнее Каладжича. В принципе, американец в третьем и четвёртом раундах пытался давать отпор. Я не сомневался в успехе Артура, однако ему нужны более серьёзные бои. А этот поединок можно было раньше закончить, но Артур всё равно молодец», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Поединок между Бетербиевым и Каладжичем был остановлен в пятом раунде, рефери боя засчитал американцу технический нокаут.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил боксёра Бетербиева с защитой титула чемпиона мира.