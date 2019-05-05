Кремлёв: Бетербиеву нужны более серьёзные соперники

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что чемпиону мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артуру Бетербиеву нужны оппоненты более высокого уровня, чем Радивойе Каладжич.
Кремлёв: Бетербиеву нужны более серьёзные соперники
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«Артур — молодец, полностью разбил оппонента, Артур намного сильнее Каладжича. В принципе, американец в третьем и четвёртом раундах пытался давать отпор. Я не сомневался в успехе Артура, однако ему нужны более серьёзные бои. А этот поединок можно было раньше закончить, но Артур всё равно молодец», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Поединок между Бетербиевым и Каладжичем был остановлен в пятом раунде, рефери боя засчитал американцу технический нокаут.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил боксёра Бетербиева с защитой титула чемпиона мира.

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