Кадыров поздравил боксёра Бетербиева с защитой титула чемпиона мира

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил боксёра Артура Бетербиева с победой над Радивойе Каладжичем, которая позволила ему защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.

«Я поздравляю с очередной уверенной победой на профессиональном ринге дорогого брата, боксёра чеченского республиканского клуба «Ахмат», чемпиона мира Артура Бетербиева. Он не дал ни единого шанса на успех своему сопернику Радивойе Каладжичу. Американец претендовал в этом поединке на чемпионский титул по версии IBF в полутяжёлом весе, который принадлежит Бетербиеву», — гласит запись Кадырова в социальной сети «Вконтакте».

Также глава Чеченской республики пожелал спортсмену крепкого здоровья и новых больших побед в ринге.

Ранее сообщалось, что Бетербиев нокаутировал Каладжича, защитив титул чемпиона мира по версии IBF.