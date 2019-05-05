Шатов: необычно встречать чемпионство в самолёте

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями от досрочной победы своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Необычно встречать чемпионство в самолёте. Это со мной впервые. Всего два раза выигрывал титул, без разницы, где это делать. Самое главное, что мы все верили, ждали, надеялись и работали ради этого, все счастливы. Будем отмечать, но у нас впереди ещё три матча, нужно хорошо их сыграть», — сказал Шатов в интервью клубной пресс-службе.

Также футболист выразил радость от возвращения команды в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Семак поблагодарил болельщиков «Зенита» после победы в РПЛ.